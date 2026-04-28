Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Lo Spezia perde Hristov

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 36^ giornata del campionato di Serie B:
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PAPETTI Andrea (Reggiana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.000,00
HRISTOV Petko Rosenov (Spezia): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra.; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ARTIOLI Federico (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DIAKITE’ Salim (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ROVER Matteo (Reggiana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.000,00 (OTTAVA SANZIONE)
SCHIAVI Nicolas Adrian (Carrarese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro)
TERZA SANZIONE
OLIVIERI Marco (Cesena)
VANZELLI LUSUARDI Mateus Henrique (Reggiana)
SECONDA SANZIONE
MICAI Alessandro (Reggiana)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
PALMIERO Luca (Avellino)
AMMONIZIONE (OTTAVA SANZIONE)
FRABOTTA Gianluca (Cesena)
PALUMBO Antonio (Palermo)