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martedì, Aprile 28, 2026
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Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Lo Spezia perde Hristov

Le squalifiche della 36^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
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Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 36^ giornata del campionato di Serie B:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAPETTI Andrea (Reggiana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.000,00

HRISTOV Petko Rosenov (Spezia): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione

aggravata perché capitano della squadra.; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARTIOLI Federico (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIAKITE’ Salim (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROVER Matteo (Reggiana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.000,00 (OTTAVA SANZIONE)

SCHIAVI Nicolas Adrian (Carrarese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro)

TERZA SANZIONE

OLIVIERI Marco (Cesena)

VANZELLI LUSUARDI Mateus Henrique (Reggiana)

SECONDA SANZIONE

MICAI Alessandro (Reggiana)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

PALMIERO Luca (Avellino)

AMMONIZIONE (OTTAVA SANZIONE)

FRABOTTA Gianluca (Cesena)

PALUMBO Antonio (Palermo)

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