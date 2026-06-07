Ascoli-Union Brescia 3-0. Il Picchio torna in Serie B dopo due stagioni

L’Ascoli torna meritatamente in Serie B dopo due stagioni, promozione assolutamente meritata sul campo con una seconda parte di stagione da record, l’aggancio in vetta all’Arezzo e poi nel finale la sconfitta all’ultima giornata a Campobasso. Tomei è riuscito a tenere su il morale dei suoi giocatori e nei playoff l’Ascoli è tornato a macinare gioco e gol, trascinato da Rizzo Pinna, Silipo e D’Uffizi ma anche da bomber Gori. L’Ascoli è andato a segno con Rizzo Pinna nel primo tempo con una bella conclusione dal limite, nella ripresa arriva il raddoppio di Silipo con un’azione personale in area e tiro a mezza altezza che batte Gori, nel finale il tris di Milanese che ribatte in rete una conclusione finita sul palo di Silipo.

Il tabellino

Ascoli-Union Brescia 3-0

ASCOLI: Vitale S., Alagna M., Curado M., Nicoletti M. (dal 24′ st Rizzo N.), Guiebre A., Corradini G., Damiani S., Silipo A., Rizzo Pinna A. (dal 16′ st Milanese T.), D’Uffizi S., Gori G. (dal 16′ st Chakir M. A.). A disposizione: Bando A., Barosi D., Chakir M. A., Corazza S., Del Sole F., Galuppini F., Menna D., Milanese T., Ndoj E., Oviszach E., Pagliai G., Palazzino F., Rama A., Rizzo N., Zagari R.

UNION BRESCIA: Gori S., Balestrero D., Silvestri L., Rizzo A., Armati L., Zennaro M. (dal 10′ st Cazzadori D.), Mallamo A., De Maria V. (dal 10′ st Boci B.), Marras M., Lamesta A., Crespi V.. A disposizione: Boci B., Cantamessa S., Cazzadori D., Cisco A., Damioli M., Fogliata R., Guglielmotti D., Liverani L., Maistrello T., Moretti L., Pasini N., Sorensen F., Spagnoli A., Valente M., Vido L.

Reti: al 10′ pt Rizzo Pinna A. (Ascoli) , al 7′ st Silipo A. (Ascoli) . 40′ st Milanese

Ammonizioni: al 21′ pt Nicoletti M. (Ascoli), al 40′ pt Gori G. (Ascoli), al 10′ st Silipo A. (Ascoli) al 25′ pt De Maria V. (Brescia), al 35′ pt Balestrero D. (Brescia).