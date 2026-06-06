Calciomercato Serie B: il Pisa ha fatto la sua scelta, la Samp su Van Bommel, Galloppa piace al Modena ma non solo

Il Pisa ha terminato il casting per il successore di Hiljemark, ed a quanto pare ha scelto uno dei migliori della cadetteria con già due promozioni all’attivo con Verona, Cremonese e Parma, uno che ha iniziato i suoi primi passi in UK, ed è proprio quel filo sottile che lo lega ad uno che di Londra ha fatto la sede dei suoi affari in Europa, quel Knaster che sembra essere rimasto colpito da Fabio Pecchia. Secondo quanto apprendiamo Pecchia, settimana prossima dovrebbe recarsi a Parma per rescindere con i Ducali per poi legarsi al Pisa per un biennio.

Il Modena ha vagliato molti nomi, ma il preferito dell’ultima ora è Galloppa, che in questa stagione alla Fiorentina ha vinto il campionato Primavera, un predestinato molto simile ad Aquilani, ma su Galloppa c’è anche il Cesena.

Infine la Sampdoria dopo che avrà sistemato le figure dirigenziali sceglierà l’allenatore, oltre a CAstori si pensa a Van Bommel, che nelle scorse sessioni di calciomercato era stato anche nel mirino del Pisa.