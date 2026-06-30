Calciomercato Serie B: Pagliuca ritorna ad Empoli, Pafundi idea per la Carrarese, il Pisa anche su Pecorino

L’ultima panchina non assegnata in Serie B è quella dell’Empoli, un casting infinito che potrebbe riservare la sorpresa del ritorno di Pagliuca che già nello scorso anno guidò i toscani fino al 13 ottobre data del suo esonero, nelle prossime ore potrebbe esserci l’annuncio.

La Carrarese ha annunciato oggi il programma del ritiro estivo con tappe in trentino dove ci sarà un’amichevole contro il Napoli, mentre dal 29 luglio la squadra di Cioffi sarà a Pontremoli. Proprio l’ex allenatore dell’Udinese potrebbe permettere l’arrivo sotto le Apuane di Pafundi, nella scorsa stagione in prestito alla Sampdoria dove in 27 presenze ha messo a segno una rete e regalato tre assist ai compagni. Il ritorno dell’ex Udinese è sottoposto però ad accertamenti dopo il suo ultimo infortunio muscolare.

Il Pisa dovrebbe cedere Durosinmi al Trabzonspor per una cifra compresa tra gli otto e dieci milioni di euro, al suo posto potrebbe arrivare Pecorino reduce dalla stagione al Sudtirol in cui ha messo a segno nove reti.