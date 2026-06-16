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mercoledì, Giugno 17, 2026
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Calciomercato Serie B: Bianco-Monza è scontro, Possanzini verso Catanzaro, Pecchia alla Samp?

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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parma calcio vs hellas verona fc
FABIO PECCHIA PERPLESSO ( FOTO SALVATORE FORNELLI/KEYPRESS )

Il Pisa dovrà sudare sette camicie per arrivare a tesserare Paolo Bianco, che ancora non ha rescisso il suo contratto con il Monza a causa dell’eventuale indennizzo che dovrebbe ricevere in quanto ha ancora due anni di contratto con il club brianzolo. Se la strada non dovesse  mettersi in discesa il Pisa, nell’eventualità che ad oggi è remota potrebbe ritornare sui suoi passi e tesserare Zanetti.

Il Catanzaro ha lasciato andare Alberto Aquilani al Sassuolo, ed al suo posto dovrebbe arrivare Possanzini ex Mantova che nello stile di gioco ricorda proprio l’ex Roma. A Genova sponda Sampdoria avanza la candidatura di Fabio Pecchia anche se il nodo principale resta l’elevato ingaggio del tecnico ex Parma che ha ancora un anno di contratto proprio con i Ducali.

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