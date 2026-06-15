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lunedì, Giugno 15, 2026
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Calciomercato, il Milan rivede il futuro di Leao

Leao ancora in rossonero

Di
Fabiano Corona
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serie a enilive 2025 20226: lazio vs milan
RAFAEL LEAO INDICA IL SEGNO UNO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Ruben Amorim stoppa Leao

Il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim cambia il futuro di Leao, il tecnico sembrerebbe intenzionato a far cambiare idea al 10 rossonero. Negli ultimi giorni le dichiarazioni di Leao confermavano l’imminente addio, ma il nuovo tecnico sembrerebbe pronto a far cambiare idea al talento portoghese. Leao-Milan ancora insieme? Non è da escludere per vari motivi. Primo, Leao non ha mercato come in passato e il Milan non intende svenderlo, secondo con Amorim potrebbe cambiare ruolo e ritornare al centro del progetto rossonero. Un futuro tutto da scrivere, quale futuro per Leao?

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