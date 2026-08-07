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venerdì, Agosto 14, 2026
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Juventus-Inter, amichevole di lusso | Le formazioni

Spalletti affronta Chivu, test di lusso

Di
Tania Guaida
-
321
serie a enilive 2025 20226: inter vs juventus
CRISTIAN CHIVU E LUCIANO SPALLETTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Primo Juventus – Inter della stagione

Amichevole di prestigio in programma nel weekend tra Juventus e Inter, i bianconeri di Spalletti di fronte ai campioni d’Italia di Chivu, un test da non sottovalutare in vista dell’inizio del campionato in programma il prossimo 22 agosto. Spalletti si affida in attacco a David, Chivu lancia la coppia giovane composta da Iddrissou e Esposito.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Koopmeiners, Bremer, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Alajbegovic, McKennie, Conceiçao; David.
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Iddrissou, Esposito.

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