Juventus-Inter, amichevole di lusso | Le formazioni

Primo Juventus – Inter della stagione
Amichevole di prestigio in programma nel weekend tra Juventus e Inter, i bianconeri di Spalletti di fronte ai campioni d’Italia di Chivu, un test da non sottovalutare in vista dell’inizio del campionato in programma il prossimo 22 agosto. Spalletti si affida in attacco a David, Chivu lancia la coppia giovane composta da Iddrissou e Esposito.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Koopmeiners, Bremer, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Alajbegovic, McKennie, Conceiçao; David.
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Iddrissou, Esposito.