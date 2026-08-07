Calciomercato Lazio, l’agente di Ratkov smentisce la Dinamo Mosca

Il futuro di Petar Ratkov continua a far discutere in casa Lazio, ma nelle ultime ore è arrivato un importante aggiornamento destinato a fare chiarezza. Dopo le indiscrezioni che parlavano di un possibile addio dell’attaccante serbo e dell’interesse della Dinamo Mosca, è arrivata infatti la netta smentita dell’entourage del giocatore, che ha allontanato qualsiasi ipotesi di trasferimento in Russia.

L’attaccante classe 2003 è stato uno dei protagonisti del precampionato biancoceleste. Con sei reti realizzate nelle amichevoli estive, Ratkov ha dimostrato di attraversare un ottimo momento di forma, attirando l’attenzione sia dello staff tecnico sia di diversi club. Nelle ultime settimane era emersa l’ipotesi che Gennaro Gattuso preferisse comunque puntare su un centravanti più esperto, scenario che aveva alimentato le voci di mercato attorno al serbo.

Tra queste, la più insistente riguardava proprio la Dinamo Mosca, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata pronta a presentare un’offerta da 15 milioni di euro, cifra superiore ai 13 milioni investiti dalla Lazio nello scorso mercato invernale per acquistarlo dal Salisburgo.

Nelle ultime ore, però, è arrivata la presa di posizione dell’agente del giocatore, Ives Čakarun, che ai microfoni di Sport 24 ha smentito categoricamente ogni voce.

“Le informazioni secondo le quali la Dinamo Mosca sarebbe interessata a Ratkov e il fatto che Ratkov possa trasferirsi al club di Mosca non sono vere. Non è vero.”

La smentita raffredda quindi le indiscrezioni sul possibile trasferimento dell’attaccante, il cui futuro resta comunque da monitorare nelle prossime settimane. Nel frattempo la Lazio continua a valutare il mercato offensivo e segue diversi profili per il reparto avanzato. Tra i nomi monitorati figurano Santiago Giménez e Franjo Ivanović, seguito anche dal Como, mentre sullo sfondo restano le opzioni Andrea Pinamonti e Roberto Piccoli.