Calciomercato Atalanta, Kristensen più vicino | Todibo sullo sfondo

L’Atalanta si prepara a entrare nel vivo del proprio mercato estivo. Finora la dirigenza nerazzurra ha definito soltanto l’arrivo di Gaetano dal Cagliari, ma i prossimi giorni saranno decisivi per accelerare su diversi obiettivi individuati da Maurizio Sarri. Le risorse economiche non mancano: il tesoretto incassato dalla cessione di Marco Palestra è a disposizione del club e potrebbe aumentare ulteriormente qualora dovesse concretizzarsi anche la partenza di Giorgio Scalvini, il cui futuro resta ancora in bilico. Tra le priorità della società c’è il rafforzamento della retroguardia e il primo nome sulla lista è quello di Thomas Kristensen.

Il centrale classe 2002 dell’Udinese è infatti il profilo che convince maggiormente la dirigenza bergamasca. I contatti tra i due club sono continui e proseguiranno anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di trovare l’intesa definitiva per portare il difensore a Bergamo. L’Atalanta considera Kristensen il rinforzo ideale per età, caratteristiche e margini di crescita, perfettamente in linea con il progetto tecnico impostato dal club.

Dal punto di vista economico resta ancora una leggera distanza tra le parti. L’Atalanta è pronta a investire 20 milioni di euro, mentre l’Udinese continua a valutare il cartellino del difensore 25 milioni. Una forbice che, però, non viene ritenuta incolmabile. Le società stanno infatti lavorando soprattutto sulla struttura dell’operazione e, in particolare, sui bonus, che potrebbero consentire di colmare il divario e arrivare alla fumata bianca.

Sul tavolo della dirigenza nerazzurra resta comunque anche un’alternativa. Tra i profili monitorati figura infatti Jean-Clair Todibo, nome che continua a essere apprezzato dall’area tecnica. Al momento, però, il centrale francese rappresenta una soluzione secondaria e diventerebbe un’opzione realmente concreta soltanto nel caso in cui l’Atalanta registrasse un’ulteriore uscita nel reparto arretrato