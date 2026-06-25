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giovedì, Giugno 25, 2026
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Calciomercato Inter, tutto su Nico Paz: dopo la delusione Palestra i nerazzurri ci provano con l’argentino

Di
Anna Rosaria Iovino
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como calcio
NICO PAZ IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter, ancora immerso nella delusione per Palestra, il quale alla fine ha scelto il Chelsea per il proprio futuro, prova a rilanciare per Nico Paz. I soldi destinati al giocatore dell’Atalanta verranno gestiti per provare a portare Nico Paz ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, pronti all’assalto per Nico Paz

I dirigenti della Beneamata dopo la delusione per Palestra, non si faranno ostacolare per innescare nuove trattative. Ad Appiano Gentile hanno già voltato pagina, la dirigenza lavora già per voltare pagina, il prossimo obiettivo è Nico Paz. Adesso che il budget è di nuovo a disposizione, ci saranno dei nuovi sviluppi sul fronte Paz.

Il Como non ha intenzione di perdere il suo gioiellino, proverà a convincere il Real Madrid dei possibili vantaggi di lasciare il giocatore per un altro anno sotto la cura di Fabregas. Il presidente dei Blancos chiede 60 milioni di euro per il cartellino di Nico. Marotta spera che le due parti non riusciranno a trovare una quadra per poi poter riuscire a prelevare Paz da Como. L’arrivo dell’argentino metterebbe d’accordo tutti nello spogliatorio nerazzurro. Nico Paz è perfetto per la squadra di Cristian Chivu, il quale lo ritiene assolutamente compatibile con il modulo attuale dei nerazzurri.

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