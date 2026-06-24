Il calciomercato Milan avanza per rinforzare ogni reparto ad Amorim. Nelle ultime ore arrivano notizie dal Brasile di un’offerta della dirigenza di Via Aldo Rossi per un giovane centrocampista del Flamengo: Evertton Araujo.

Calciomercato Milan, Evertton Araujo per il centrocampo

L’indiscrezione di mercato arriva dal portale brasiliano Coluna Do Fla, molto vicina alla squadra dove gioca il terzino destro. Il nome di Evertton Araujo, centrocampista classe 2003 di proprietà del Flamengo, è stato accostato ai rossoneri. Secondo l’indiscrezione, il Milan, nella giornata di ieri avrebbe inviato un’offerta ai brasiliani da 15 milioni di euro. Oltre ai soldi, ci sarebbe anche l’idea di un contratto di cinque anni. La squadra brasiliana del Flamengo detiene il 70% del suo cartellino.

Evertton è un ottimo terzino destro, nel suo ruolo è molto bravo, ma ha una pecca, un carattere alle volte difficile, di conseguenza, la squadra brasiliana è intenzionata a cederlo, ma anche per fare cassa e nuovi investimenti.