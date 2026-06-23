Il calciomercato Inter potrebbe regalare uno scenario inatteso sull’asse Milano-Torino. Sembra che la società di Viale della Liberazione sia pronta ad uno scambio con la Juventus. In ballo ci sono tre nomi: Andrea Cambiaso, Federico Gatti e Davide Frattesi.

Calciomercato Inter, Frattesi verso la Juve: i nerazzurri gradirebbero lo scambio con Cambiaso

Tutto parte dalla voglia di Davide Frattesi di avere un futuro con più minuti di gioco a disposizione e dove trovare lo spazio che merita. Sono giorni decisivi per il suo futuro, il centrocampista nerazzurro è in uscita dall’Inter dopo una stagione in cui ha giocato ancora meno delle precedenti, e ancor peggio dove non ha avuto occasione di mettere nessun gol a rete. Adesso ha voglia di ricominciare e ad Appiano non avrà neanche nella prossima stagione, lo spazio che cerca, mentre Luciano Spalletti, che conosce benissimo le qualità del classe ’99, è pronto ad accoglierlo alla Continassa.

Il centrocampista dei nerazzurri è nel mirino di Juventus e Nottingham Forrest, anche se, tra le due destinazioni, ha una forte preferenza: la Juventus. Intanto Carnevali sta provando a sondare il terreno, infatti, la Juve, vorrebbe inserire nell’affare una contropartita, in modo da abbassare la parte economica da versare nelle casse dei milanesi. I nomi più quotati, che tra l’altro gradirebbero anche i nerazzurri, sono: Andrea Cambiaso e Federico Gatti. Le due società, in buoni rapporti, potrebbero trovare una quadra, grazie anche alla volontà di Frattesi.