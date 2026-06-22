Calciomercato Milan, nel mirino di Amorim un nuovo attaccante portoghese

Il Milan, con il nuovo tecnico al comando, sta cercando di individuare i rinforzi giusti per la prossima stagione. A Via Aldo Rossi, dopo aver messo gli occhi su Gonçalo Ramos, in uscita dal Psg, il nuovo tecnico rossonero, vorrebbe convincere lo Sporting Lisbona a cedergli Pedro Gonçalves.

Pedro, a differenza di Ramos, è un attaccante con caratteristiche più da esterno, potrebbe prendere il posto di Rafa Leao, oramai ai saluti. Gonçalves è un trequartista puro oltre che esterno d’attacco. Il Milan avrebbe bisogno di un giocatore di questa portata. Gli ostacoli, al momento, sono i costi: Gonçalo Ramos costa circa 40 milioni e Gonçalves, ne vale circa 30. Per poter fare nuovi acquisto, è necessario che corrispondano altrettante uscite. A Milanello, da una parte è attesa l’uscita di Santi Gimenez, che piace all’Orlando City, e quella di Leao, per il quale sembra più che probabile un futuro in Premier League. Per Pedro, oltre al prezzo, l’altro ostacolo è lo Sporting Lisbona, cui è legato da un contratto fino al 2030.