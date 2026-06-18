Il calciomercato Milan potrebbe assistere ad un ingaggio clamoroso per l’attacco. Nicolò Zaniolo in arrivo a Milanello? Il suo procuratore è stato avvistato a Casa Milan. Un mercato estivo che si appresta ad essere sempre più rovente.

Calciomercato Milan, non solo Ramos, spunta la strada italiana per l’attacco: Nicolò Zaniolo in lista

Il Milan per ripartire dovrà ricostruire l’attacco. La scorsa stagione a Milanello uno dei problemi principali è stato la mancanza di gol, condizione che non dovrà verificarsi nella stagione che verrà. La dirigenza lavorerà per regalare al nuovo tecnico, Amorim, i giocatori di cui ha bisogno per far ripartire il Diavolo. Sulla lista spuntano diversi nomi, come Gonçalo Ramos, che al momento uno dei “9” più chiacchierati. Il portoghese è stato spesso avvicinato al Milan nelle ultime settimane, direttamente offerto dal suo agente, Jorge Mendes.

Ma attenzione anche a una pista italiana, ovvero Niccolò Zaniolo, fresco di riscatto da parte dell’Udinese, con una stagione brillante che lo ha riportato sulla cresta dell’onda. Zaniolo, felice di restare a Udine, ma sembra non essere contento dell’ingaggio ricevuto. Allegri, la scorsa stagione, lo avrebbe accolto volentieri, ma la cosa potrebbe concretizzarsi quest’anno. Infatti, ieri, il suo agente è stato avvistato a Casa Milan. Tutto dipende anche dalle decisioni di Amorim, il quale potrebbe decidere di tenersi Chukwueze. L’attaccante nigeriano, andato in prestito al Fullham nella scorsa stagione, potrebbe tornare a Milanello.