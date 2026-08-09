Calciomercato Roma, offerta per Rodrigo Mora | La situazione

Non è soltanto un gioco di anagrammi quello che lega Rodrigo Mora alla Roma. Il giovanissimo talento del Porto è diventato nelle ultime ore uno dei nomi più caldi a Trigoria, proprio mentre la società giallorossa è chiamata ad accelerare per completare una rosa che presenta ancora diverse lacune.

A rendere ancora più urgente la situazione sono state le parole di Gian Piero Gasperini dopo il 3-0 subito in amichevole contro il Brighton. Il tecnico ha espresso chiaramente la propria insoddisfazione per quanto fatto finora sul mercato e aspetta rinforzi nel minor tempo possibile. La dirigenza ha quindi intensificato il lavoro sui reparti ancora incompleti, a partire dalla trequarti.

Calciomercato Roma, Rodrigo Mora è il primo obiettivo | Offerti 50 milioni

La ricerca di un giocatore in quella zona di campo prosegue ormai da diverse settimane. Dopo i tentativi per Cacciamani, respinti dal Torino, la Roma ha continuato a scandagliare il mercato mantenendo una linea precisa: individuare un profilo molto giovane sul quale investire anche in prospettiva. Ed è proprio in questa ricerca che Rodrigo Mora ha scalato rapidamente le gerarchie fino a diventareil principale obiettivo.

Classe 2007, il portoghese è considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione e nell’ultima stagione ha iniziato a mostrare le proprie qualità anche tra i grandi. Dopo essere diventato il più giovane debuttante nella storia della Primeira Liga, Mora ha chiuso lo scorso campionato con 1 gol e 2 assist in 28 presenze, attirando inevitabilmente l’attenzione di diversi club europei.

Il Porto non ha però intenzione di privarsi facilmente del proprio gioiello e ha fissato la valutazione a 50 milioni di euro. Una richiesta alla quale la Roma ha deciso di rispondere arrivando alla cifra complessiva attraverso una formula differente: 5 milioni per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 45 milioni.

Adesso i giallorossi aspettano la risposta del club portoghese. La volontà è quella di avere un riscontro positivo già nelle prossime ore, al massimo entro domani, perché la Roma non vuole trascinare a lungo la trattativa senza avere certezze sulla sua fattibilità.

In caso di apertura del Porto, la dirigenza proverà ad accelerare immediatamente per mettere Mora a disposizione di Gasperini. In caso contrario, invece, la Roma è pronta a virare rapidamente su altri obiettivi.