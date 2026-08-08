Calciomercato Napoli, Gabriel Jesus nel mirino di De Laurentiis

Il futuro dell’attacco del Napoli potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Le ultime indiscrezioni avvicinano infatti Romelu Lukaku al Fenerbahçe e, qualora il centravanti belga dovesse lasciare gli azzurri, la dirigenza sarebbe pronta a tornare sul mercato per individuare un sostituto. Tra i profili che continuano a essere monitorati c’è anche quello di Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal che potrebbe diventare una delle occasioni più interessanti del finale di mercato.

Il brasiliano non è più considerato una pedina imprescindibile dai Gunners e potrebbe salutare Londra dopo quattro stagioni. Il Napoli segue con attenzione l’evoluzione della situazione, ma l’operazione resta tutt’altro che semplice.

Più del prezzo del cartellino, infatti, a complicare l’affare è la formula. L’Arsenal vuole cedere Gabriel Jesusesclusivamente a titolo definitivo e non è disposto ad aprire a un prestito con diritto di riscatto. Una scelta dettata anche dal contratto del classe 1997, in scadenza nel 2027, che spinge il club inglese a monetizzare già in questa sessione.

La valutazione dell’attaccante si aggira intorno ai 23 milioni di euro, una cifra decisamente più bassa rispetto a quella di qualche anno fa, ma comunque importante. Proprio per questo motivo il Napoli osserva gli sviluppi senza affondare il colpo, anche perché ogni discorso è inevitabilmente legato al futuro di Lukaku.

Nelle ultime ore, a commentare le indiscrezioni è stato anche Giovanni Branchini, presente nel ritiro azzurro di Castel di Sangro. Il procuratore ha preferito non sbilanciarsi, spiegando di non aver affrontato l’argomento con Massimiliano Allegri.

Al momento, dunque, quella che porta a Gabriel Jesus resta una pista da seguire, ma il mercato del Napoli passerà prima di tutto dalla decisione su Lukaku. Soltanto in caso di partenza del belga il club azzurro potrebbe trasformare un semplice interesse in una vera trattativa.