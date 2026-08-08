Calciomercato Napoli, l’Ajax insiste per Noa Lang | La situazione

Il Napoli continua a lavorare sia sul mercato in entrata sia su quello in uscita. Mentre la dirigenza è impegnata a completare la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri, diversi club hanno iniziato a muoversi anche per alcuni giocatori azzurri. Tra questi c’è Noa Lang, rientrato dal prestito al Galatasaray e deciso a giocarsi le proprie carte in maglia azzurra dopo essersi presentato in ritiro in ottime condizioni fisiche e con grande determinazione.

Nelle ultime ore, però, dall’Olanda è emerso il concreto interesse dell’Ajax. Il club di Amsterdam ha inserito l’esterno offensivo nella lista dei possibili rinforzi e, pur non avendo ancora presentato un’offerta ufficiale, segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Secondo le indiscrezioni provenienti dai Paesi Bassi, l’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un acquisto a titolo definitivo oppure di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, più bonus.

Nonostante questo scenario, la volontà del giocatore sembra andare in una direzione diversa. Lang ama Napoli, si è integrato perfettamente con l’ambiente e vuole convincere Allegri a puntare su di lui. L’olandese è determinato a ritagliarsi uno spazio importante nella prossima stagione e, almeno per il momento, non considera l’ipotesi di un ritorno in Eredivisie.

A rendere ancora più complicata un’eventuale operazione c’è anche l’aspetto economico. L’esterno percepisce infatti circa 2,8 milioni di euro a stagione, uno stipendio importante per i parametri dell’Ajax. Per questo motivo, nonostante l’interesse venga considerato reale e genuino, la sensazione è che serva molto più di un semplice gradimento per convincere sia il Napoli sia il giocatore.