Napoli, azzurri padroni del mercato

Doppio colpo in casa Napoli. Stando a quanto riferisce Sky Sport, la società partenopea sarebbe vicina ad un accordo per Sam Beukema. Il Bologna chiede 30 milioni, cifra sulla quale si tenta di lavorare. Diversamente, in chiusura l’affare Lang. Le parti tentano di trovare un’intesa sulle modalità di pagamento. Al PSV andranno 30 milioni di euro.