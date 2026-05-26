Il calciomercato Milan dovrà prima assistere ad una rivoluzione totale interna, in dirigenza, poi si penserà a chi portare in organico per rinforzare la rosa. Si prospettano mesi intensi e molto caldi a Milanello, si dovrà ricominciare da capo.

Calciomercato Milan, rivoluzione in arrivo: le ultime da Casa Milan

La sconfitta contro il Cagliari e la disfatta di una stagione fallimentare, ha spinto la società del Diavolo a intraprendere una strada di rivoluzione che parte dall’interno fino ad arrivare alla squadra. Il patron del Milan Gerry Cardinale ha deciso di azzerare tutto: via l’allenatore Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Adesso è tempo di cambiamento.

Per quanto riguarda chi siederà in panchina la prossima stagione, sembrano essere stati avviati dei contatti con Andoni Iraola. L’allenatore basco, infatti, è libero dopo l’ultima stagione fantastica in Premier League con il Bournemouth. Per il ruolo di direttore sportivo sembra spuntare il nome di D’Amico, dell’Atalanta, e invece l’ipotesi Bezhani del Tolosa, potrebbe essere l’attuale direttore generale.