Il calciomercato Juventus potrebbe regalare un doppio colpo interessante nelle prossime settimane. Luciano Spalletti ha chiesto un mercato di qualità alla dirigenza, servono forze nuove e di un certo livello se la stagione prossima si ha interesse di alzare l’asticella. Novità interessanti dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Alisson e Robertson sulla lista della dirigenza

La Juventus, nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League, pensa ad un grande mercato e punta forte su profili di esperienza e grande caratura internazionale. Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione ci sarebbe quello di Andrew Robertson, laterale sinistro che ha lasciato il Liverpool al termine della stagione appena conclusa. Il centrocampista, di origini scozzesi, è anche capitano della nazionale e grande leader nello spogliatoio, un giocatore perfetto per l’ambiente bianconero. Robertson potrebbe essere la giusta personalità per dare la mentalità vincente che alla squadra di Luciano Spalletti sembra essere mancata quest’anno. Con lui c’è l’ostacolo della forte concorrenza del Tottenham, bianconeri vicini ad affondare il colpo.

La Juventus, in contatto con i Reds, non ha solo intenzione di affondare per Robertson, i bianconeri non si fermeranno per la corsa ad Alisson. La Juve continua a seguire anche Alisson Becker, fedelissimo portiere amico di Spalletti sin dai tempi della Roma. Così come per il laterale, la meta non è semplice da raggiungere, i bianconeri hanno offerto un contratto pluriennale al brasiliano, che i Reds vorrebbero però trattenere almeno per un’altra stagione.