Marotta ha già contattato Percassi per studiare una trattativa, sono stati avviati i primi colloqui.

Il calciomercato Inter inizia a prendere quota per questa sessione estiva che si prospetta molto calda. Non è una novità, è chiaro a tutti da tempo che Marco Palestra sia uno degli obiettivi principali del mercato dell’Inter.

Calciomercato Inter, primi colloqui per Palestra

Il club nerazzurro ha individuato nel classe 2005 l’esterno del futuro e ha avviato i primi contatti con l’Atalanta per capire i margini di trattativa. Palestra, appena 21 anni, arriva da stagione brillante in prestito al Cagliari. L’avevamo conosciuto tutti dopo aver esordito nell’Atalanta con Gasperini.

Marco Palestra è sotto il controllo dell’Atalanta che, come è noto, non ha necessità di vendere ma decide di farlo in caso di offerte importanti. Quella dell’Inter per Marco Palestra, è una richiesta importante. Attualmente il giocatore percepisce 280.000 euro di stipendio, quindi è il momento giusto per fare mercato con lui. L’Inter ha puntato sul giovanissimo talento della Dea non solo per l’aspetto economico, ma perché nel 3-5-2 di Chivu è perfetto. Palestra potrebbe essere schierato sia nel ruolo naturale di laterale destro sia sulla fascia opposta. A Viale della Liberazione sono già avanti. Marotta ha già contattato Percassi per studiare una trattativa con l’Atalanta, sono stati avviati i primi colloqui.