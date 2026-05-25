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lunedì, Maggio 25, 2026
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Calciomercato Milan, senza Champions sfuma il sogno Goretzka. In dubbio anche Modric

Di
Anna Rosaria Iovino
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263
serie a enilive 2025 20226: lazio vs milan
LUKA MODRIC PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan si complica, soprattutto dopo il finale fallimentare della squadra. I rossoneri non sono riusciti a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra del Diavolo perde in casa contro il Cagliari e butta via l’obiettivo della stagione. Il futuro adesso è tutto da riscrivere.

Calciomercato Milan, tutto da rifare: senza soldi saltano tutte le idee

Il calciomercato Milan è soprattutto questione di soldi, moltissimi, che servono non solo a far arrivare nuovi profili, ma anche a trattenere quelli presenti. Non solo soldi, un giocatore ha obiettivi nella propria carriera e, giocare la Champions, è il sogno di tutti. Convincere giocatori importanti ad accettare una stagione senza Champions League è quasi impossibile.

Il mercato del Milan sarà tutt’altro che facile, a partire da tutti i big inseriti nella lista dei cedibili fino a quelli da prendere e convincere ad accontentarsi di una stagione senza la ribalta più importante. Il futuro è in dubbio sia per il rinnovo di Luka Modric, che per portare Leon Goretzka a Milanello. Il fallimento Champions fa sfumare l’entrata di 70 milioni di euro.

Il reparto offensivo, che quest’anno è stato a dir poco deludente, verrà rifatto da capo. L’intenzione è di cedere Rafa Leao. Non solo il portoghese, via anche Fullkrug, Gimenez e Nkunku. Difficile l’arrivo di Vlahovic, a meno che il serbo non ridimensionerà il suo cachet. L’idea per l’attacco parlava anche di Sorloth, Mateta e infine di Gabriel Jesus. Tutti obiettivi di una dirigenza che non ci sarà più. E tutte scelte di un allenatore che sarà sostituito. A Milano si ripartirà da zero.

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