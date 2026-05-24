Torino-Juventus 2-2: finale deludente, parità e sesto posto per i bianconeri

All’Olimpico Grande di Torino è appena terminato il derby della Mole. La gara Torino-Juventus è iniziata con 45 minuti di ritardo. I tafferugli tra i tifosi hanno causato la sospensione momentanea dell’avvio del match. Torino-Juventus è finito con il risultato di 2-2. In gol nel primo tempo Dusan Vlahovic (24’). Nel secondo tempo raddoppia Vlahovic (54’) e poi Casadei (61’) accorcia le distanze per il Torino. Adams all’84’ pareggia i conti. Con il risultato di oggi, e con la chiusura del campionato, il Torino chiude la sua classifica al 12esimo posto con 45 punti. Salvezza conquistata. La Juventus di Luciano Spalletti, dopo aver perso molti punti durante il campionato, riesce a conquistare solo la qualificazione alla prossima Europa League. Bianconeri al sesto posto con 69 punti.

Torino-Juventus, il tabellino

Il primo tempo. Tanta confusione a Torino. Tafferugli tra i tifosi, uno di loro finisce gravemente ferito in ospedale. Gara sospesa con un lungo ritardo. Si inizia con 45 minuti di ritardo rispetto alle altre gare. La Juve va in vantaggio con il solito Dusan Vlahovic che, dopo l’infortunio è tornato in gran forma. Il giocatore serbo va anche vicino al 2-0. Ma non riesce a trasformare il suo bel tiro in gol. Alla fine dei primi 45 minuti di gioco Come detto, però, Juventus non brillantissima in campo. Di occasioni vere ne ha create poche. Ancora peggio il Torino, invece, quasi mai pericoloso dalle parti di Perin.

Il secondo tempo. Primo quarto d’ora di fuoco per la Juventus che prima si porta sul 2-0 con Vlahovic e poco dopo va vicino al 3-0. Ma a segnare poco dopo è il Torino, che accorcia le distanze con Casadei. Un secondo tempo ricco di occasioni, ma anche confusione. Dopo tante occasioni sprecate dai bianconeri, i granata trovano il gol del 2-2 con Adams (84’). Il derby della Mole finisce in parità.

Torino (3-4-1-2): Paleari – Saúl Coco, Ismajli, Ebosse – Pedersen, Ilkhan (63’, Nike) – Gineitis (46’, Casadei) – Obrador (63’, Nkounkou) – Vlasic – G.Simeone, D.Zapata (56’, Adams). Allenatore: Roberto D’Aversa. A disposizione: Israel, Siviero – Tamèze, Lazaro, Pellini, Nkounkou, Biraghi – Casadei, Prati, Ilic – Njie, Gabellini, Kulenovic, Ché Adams.

Juventus (4-2-3-1): Perin – Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso (63’, Hola) – Locatelli, K.Thuram (70’, Koopmeiners) – F.Conceição (71’, Miretti), McKennie, Boga (78’, Zhegrova) – Vlahovic (62’, David). Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio – Holm, Cabal – Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti – Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.

Reti: 24’, Vlahovic (J); 54’, Vlahovic (J); 61’, Casadei (T); 84’, Adams (T).

Ammonizioni: 64’, Kalulu (J); 88’, Zhegrova (J), 88’, Ebosse (T).

Espulsioni: –