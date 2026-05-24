Un finale di stagione infuocato quello della Serie A Tim. La corsa in Europa ha tenuto impegnate fino all’ultima giornata Juventus, Milan, Roma e Como. Con Inter e Napoli già in Champions League, la classifica finale si è appena definita.

Serie A, corsa Champions League: passano Como e Roma, Juve e Milan in Europa League

Quattro squadre per due posti, ci si giocava la massima competizione europea questa sera nell’ultima di campionato. Alla fine Milan, Roma, Juve e Como. Prima degli ultimi 90 minuti da giocare, le squadre avevano la seguente classifica: Milan 70 punti; Roma 70 punti; Como 68 punti; Juventus 68 punti. Le gare finali sono state Torino-Juventus (-); Milan-Cagliari (1-2); Verona-Roma (0-2); Cremonese-Como (1-4).

Tracollo Milan, che contro il Cagliari, squadra che non ha più nulla da raccogliere in questo campionato, perde 2-1 a San Siro. Per i rossoneri di Max Allegri c’è il sesto posto e qualificazione alla prossima Europa League. Stessa sorte per la Juventus di Luciano Spalletti. La Vecchia Signora, a causa di tafferugli tra i tifosi, vede il match contro il Torino iniziare con 1 tempo di ritardo rispetto alle altre gare.

In Champions League giocheranno la Roma e il Como. La formazione di Fabregas alla sua storica qualificazione. La squadra lombarda batte e condanna la Cremonese alla Serie B. Cremonese-Como 1-4. La Roma passa al Bentegodi di misura, 1-0 con gol del solito Malen.