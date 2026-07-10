Il calciomercato Lazio dovrà rimediare alle cessioni. La società biancoceleste, dopo aver venduto la propria spina dorsale, Provedel, Gila, Romagnoli, adesso deve rimediare con i sostituiti. Alla Lazio è arrivato il momento di rivoluzionare la retroguardia. Si lavora a stretto contatto con la Dimano Zagabria per Sergi Dominguez, ormai vicinissimo, e non solo.

Calciomercato Lazio, quanti nomi in ballo: a Formello si lavora enza sosta: da Piccoli a Pinamonti

Il club di Lotito è al lavoro per colmare tutte le lacune nella rosa a disposizione di Gattuso. ecco la situazione. Sergi Dominguez è sempre più vicino, i biancocelesti sono in stretto contatto con i croati per trovare l’accordo definitivo. Non solo retroguardia, c’è anche l’attacco da pensare. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Luka Stojkovic, trequartista 22enne della Dinamo Zagabria. La Lazio, in trattativa per Dominguez, potrebbe anche includere il talento croato.

Come centravanti, non solo nuovi acquisti, a Formello è spuntata l’idea è di rilanciare Ratkov. Sulla lista dei preferiti restano Piccoli della Fiorentina, Pinamonti e Lucca. Tre profili interessanti, ma trattative non semplici, soprattutto per via delle cifre richieste dalle rispettive società per lasciarli partire. La società di Lotito spera di strappare qualche giocatore in prestito.