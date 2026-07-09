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giovedì, Luglio 9, 2026
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Calciomercato Inter, operazione Khalaili: l’Union SG ostacola, pronta l’alternativa

Di
Anna Rosaria Iovino
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Marotta e Ausilio
GIUSEPPE MAROTTA E PIERO AUSILIO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter continua ad ostacolare l’operazione Khalaili. I nerazzurri hanno già avanzato offerte, ma i belgi hanno rifiutato e non hanno intenzione di abbassare le pretese. Dalla sua parte, l’Inter, ha la volontà del giocatore che ha occhi e testa solo per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, ancora pressing all’Union SG per Khalaili

L’Inter prova ad alzare l’asticella e aumenta anche il pressing nei confronti dello Union Saint-Gilloise per arrivare a chiudere per Khalaili. I belgi tengono duro, e hanno già rifiutato diverse offerte della Beneamata. La prima offerta, quella da 20 milioni più bonus; e anche la seconda, da 23 milioni più bonus.  Nei prossimi giorni ci sarà un incontro faccia a faccia tra le società: l’intento è di poter arrivare a un accordo entro la fine della settimana.

Con l’addio di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid l’Inter ha necessità di un sostituto all’altezza. Individuato il sostituto in Khalaili, i nerazzurri stanno facendo di tutto per portarlo ad Appiano. L’Union SG oppone resistenza, non ha intenzione di scendere da quota fissata a 30 milioni. Se non si dovesse trovare una quadra nel prossimo incontro, l’Inter avanzarà verso nuovi profili. In pole c’è quello di Guela Doué, fratello di Desiré che gioca allo Strasburgo

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