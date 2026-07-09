Calciomercato Inter, ancora pressing all’Union SG per Khalaili

L’Inter prova ad alzare l’asticella e aumenta anche il pressing nei confronti dello Union Saint-Gilloise per arrivare a chiudere per Khalaili. I belgi tengono duro, e hanno già rifiutato diverse offerte della Beneamata. La prima offerta, quella da 20 milioni più bonus; e anche la seconda, da 23 milioni più bonus. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro faccia a faccia tra le società: l’intento è di poter arrivare a un accordo entro la fine della settimana.

Con l’addio di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid l’Inter ha necessità di un sostituto all’altezza. Individuato il sostituto in Khalaili, i nerazzurri stanno facendo di tutto per portarlo ad Appiano. L’Union SG oppone resistenza, non ha intenzione di scendere da quota fissata a 30 milioni. Se non si dovesse trovare una quadra nel prossimo incontro, l’Inter avanzarà verso nuovi profili. In pole c’è quello di Guela Doué, fratello di Desiré che gioca allo Strasburgo