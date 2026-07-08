Calciomercato Milan, è fatta per Gila: trovato l’accordo con la Lazio

Il calciomercato Milan mette a segno uno dei colpi più inaspettati di questa sessione estiva: Mario Gila. Il difensore spagnolo, sulla lista dei preferiti di tanti club, alla fine ha scelto i rossoneri. La dirigenza del Diavolo ha trovato l’accordo con la Lazio.

Calciomercato Milan, è fatta per Mario Gila. I dettagli

Il Milan è riuscito a mettere a segno il colpo Mario Gila. Il classe 2000 della Lazio è in Italia dall’estate del 2022 quando proprio l’ex ds rossonero, Igli Tare, all’epoca alla Lazio, lo acquistò dal Real Madrid per 6 milioni di euro. In biancoceleste Gila ha collezionato 120 presenze con 2 gol all’attivo. Ad oggi è uno dei migliori difensori della Serie A.

Il Milan ha chiuso l’accordo con la Lazio, è adesso ci si mette al lavoro per organizzare le visite mediche del centrale spagnolo e metterlo a disposizione del nuovo tecnico rossonero, Ruben Amorim, in vista del raduno in programma lunedì 13 luglio.

I rossoneri hanno prima raggiunto un’intesa con il giocatore nei giorni scorsi, sulla base di un accordo quinquennale a 4,5 milioni più bonus a stagione, poi accorco con la Lazio e con Claudio Lotito per cercare di raggiungere l’accordo anche sul prezzo del cartellino. Il patron biancoceleste ha rifiutato una prima offerta del Milan da 25 milioni più di due di bonus fino alla svolta definitiva, per avvicinare ulteriormente le parti e l’accordo è stato finalmente trovato, circa 30 milioni bonus inclusi. Una proposta ritenuta congrua dai biancocelesti che ora dovranno corrispondere 15 milioni di euro al Real Madrid che, sul difensore, detiene il 50% sulla rivendita.