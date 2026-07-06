Il calciomercato Inter è vicino a due operazioni: Denzel Dumfries è stato ceduto ufficialmente al Real Madrid, e si lavora per portare il suo erede ad Appiano, Anan Khalaili.

Calciomercato Inter, pronti a chiudere con Khalaili

L’Inter lavora per chiudere con Khalaili. Il giocatore israeliano ha già fatto saper al club belga di volere l’Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta. Anche Cristian Chivu spera di averlo quanto prima in rosa visto che tra una settimana inizia il ritiro dei Campioni d’Italia e non ci sarà Dumfries. I nerazzurri adesso devono lavorare per convincere l’Union SG.

L’affare è già impostato, i belgi hanno impostato la trattativa su una cifra intorno ai 25 milioni di euro, bonus inclusi, anche se l’Union SG spera di tirare qualche soldo in più dalle casse nerazzurre, almeno 27. A Viale della Liberazione sono molto fiduciosi sulla trattativa, si spera di chiudere entro questa settimana.