Il calciomercato Milan è vicino alla conferma di Luka Modric, il croato potrebbe per restare ancora un anno a Milanello. L’ex Real Madrid, appena eliminato dal Mondiale con la sua Croazia, è pronto a rientrare, tra qualche giorno, in Europa e decidere per il suo futuro. Amorim, neo tecnico dei rossoneri, ha chiamato il giocatore.

Calciomercato Milan, Amorim chiama Modric, il croato vicino al sì

Molto probabilmente Modric resterà al Milan, a meno di nuovi pensieri che oggi, però, non sembrano all’orizzonte. L’idea del giocatore sembra questa, anche se in queste settimane ha tenuto aperte tutte le possibilità sul futuro ma qualcosa è cambiato. Il nuovo Milan, gestito in prima persona da Gerry Cardinale, lo ha chiamato e gli ha fatto sapere che lo vorrebbe per un’altra stagione. Cardinale non ha intenzione di perdere i grandi giocatori del Milan, quelli da cui vorrebbe ripartire con la prossima stagione per riportare il Milan in alto. Si tratta di Maignan, Rabiot, Modric e di Pulisic. Il Milan è pronto a proporre il bis a Luka Modric per il 2026-27.

Negli ultimi giorni c’è stata anche una chiamata di Ruben Amorim, un fattore essenziale, perché dimostra che il tecnico darà grande importanza alla sua permanenza a Milanello. Anche se una risposta definitiva ancora non c’è, sembra esserci una volontà comune verso il sì. Il Milan lo vuole tenere e a Modric farebbe piacere restare, bisognerà solo trovare la quadra per il tutto.