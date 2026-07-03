Il calciomercato Milan torna su Mario Gila. Il difensore spagnolo, in forza alla Lazio, piace anche ad Amorim. Il Napoli, che a breve annuncerà Max Allegri come nuovo tecnico, sta trattando con la Lazio da tempo per arrivare al giocatore spagnolo. Parte, così, il duello tra rossoneri e partenopei, per uno dei difensori più desiderati del parterre italiano.

Calciomercato Milan, Mario Gila il prossimo obiettivo: è lotta con il Napoli

Il Milan va a caccia di un difensore e nelle ultime ore avrebbe riacceso l’interesse ed i contatti per Mario Gila. Il difensore spagnolo, in uscita dalla Lazio, ha un valore del cartellino fissato a 25 milioni di euro.

Il difensore piace ai rossoneri già dai tempi di Tare, che aveva praticamente chiuso per l’ingaggio del centrale prima della rivoluzione per il mancato approdo in Champions League. Gli uomini mercato del Milan di oggi hanno ripreso i contatti con l’entourage del calciatore dei biancocelesti per trovare una quadra e un accordo. Dopo aver convinto il giocatore, sarà necessario passare allo step successivo: trattare con Lotito sul prezzo. Non sarà semplice, ma il Milan proverà a chiudere per portare in rosa un difensore di qualità ed esperienza. Non va trascurato che su Gila ci sono anche Atalanta e Napoli.