Il calciomercato Milan pensa anche al restyling della difesa e negli ultimi giorni si fa sempre più spazio il centrale portoghese Gonçalo Inacio. Voci di un probabile addio a Tomori.

Calciomercato Milan, dopo le cessioni al via l’acquisto di Gonçalo Inacio

A Via Aldo Rossi, i rossoneri, ora sono passati a preoccuparsi della difesa, reparto in cui Amorim vorrebbe due innesti. I rossoneri continuano a insistere sul mercato portoghese e, dopo averci provato con Antonio Silva, che il Benfica non ha intenzione di perdere, il mirino si spostato su Gonçalo Inacio. Prima di procedere con il nuovo acquisto in difesa, il Diavolo dovrà pensare anche alle cessioni. In difesa è certa l’uscita di Tomori, Fik ha un contratto fino al giugno 2027 che non sarà rinnovato, l’estate in corso è quindi l’ultima possibilità di monetizzarne l’uscita senza doverlo perdere a zero nella prossima. Sul mercato inglese qualche estimatore del centrale ancora c’è, quindi il Milan potrebbe riuscire a piazzarlo di nuovo in Premier League. Oltre a Tomori, in uscita ci sarebbero anche Rafa Leao e Adrien Rabiot. Con i soldi di tutte le cessioni in arrivo, si riuscirà ad acquistare Inacio, per il quale occorrono 35 milioni di euro.