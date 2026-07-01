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mercoledì, Luglio 1, 2026
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Calciomercato Inter: si rallenta per Solet, offerta al Chelsea per Trevoh Chalobah

Di
Anna Rosaria Iovino
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323
udinese calcio
UNO SCATTO DI OUMAR SOLET ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter vedrà arrivare due difensori nuovi in questa sessione, così come ha affermato lo stesso dirigente Ausilio. La dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando per portare nuovi rinforzi a Cristian Chivu nel reparto arretrato. Diversi i nomi in lista.

Calciomercato Inter, si avanza veloce per rinforzare il reparto arretrato a Chivu

L’Inter ha puntato Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. Nel futuro di Chaloba potrebbe esserci l’Italia, visto che è finito anche nel mirino del Como, il quale ha gia spedito ai Blues un’offerta da 25 milioni per il momento respinta.

Ausilio in una recente intervista ha dichiarato e confermato: “Arriveranno due difensori e un esterno destro“. Il direttore sportivo del club di Appiano Gentile non ha fatto pubblicamente il nome di Chalobah, ma il difensore del Chelsea rientra precisamente nella lista dei desideri del club milanese. L’inglese ha anche superato, nelle preferenze, Oumar Solet che sembrava ad un passo dal firmare con l’Inter.

L’inglese non costa poco, i Blues hanno rifiutato i 25 milioni del Como, mentre la dirigenza nerazzurra potrebbe arrivare ai 30. Intanto la lista dei possibili arrivi nuovi ad Appiano si arricchisce non solo di Chalobah, ma resiste Solet e risale Khalaili.

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