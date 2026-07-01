Il calciomercato Juventus si ritrova a dover ricominciare per la ricerca del nuovo portiere. I bianconeri nei giorni scorsi hanno lavorato per arrivare a Mile Svilar, ma la Roma ha rifiutato l’offerta dei 40 milioni da parte della Juve. Da oggi si riparte per cercare un nuovo portiere e spuntano tre nomi per il futuro.

Calciomercato Juventus, la Roma ha detto no per Svilar: spuntano tre nomi per la porta

La Juventus ha incassato il rifiuto della Roma per Mile Svilar e non farà nuove offerte. Secondo il quotidiano torinese, la Juventus non ci riproverà con altre offerte. I nomi in lista per il prossimo portiere che potrebbe arrivare alla Continassa sono sempre Dibu Martinez e Vicario. Il portiere del Tottenham è quello più sicuro da poter raggiungere. Gli inglesi chiedono 15 milioni di euro e l’età all’esterno difensore è giusta, (29 anni). Se Carnevali ha un po’ frenato per l’argentino è proprio per la differenza di età che ha con Vicario.

Nella lista bianconera si è aggiunto anche un altro nome, quello di Marco Carnesecchi, classe 2000 e tesserato con l’Atalanta. Al nuovo ad della Vecchia Signora piace il portiere italiano ed ha già chiesto informazioni sul portiere bergamasco, ma l’Atalanta potrebbe ostacolare tutto perché hanno già perso troppi giocatori in questa prima sessione estiva.