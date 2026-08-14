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venerdì, Agosto 14, 2026
Home Serie A Coppa Italia: il programma dei trentaduesimi di finale

Coppa Italia: il programma dei trentaduesimi di finale

I trentaduesimi di Coppa Italia

Di
Salvatore Ciotta
-
7
finale coppa italia frecciarossa 2025 2026: lazio vs inter
CRISTIAN CHIVU ALZA LA COPPA ITALIA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito il programma completo dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia:

Venerdì 14 agosto

  • Ore 18: Parma-Catania
  • Ore 18.30: Cagliari-Arezzo
  • Ore 20.45: Monza-Avellino
  • Ore 21.15: Fiorentina-Benevento

Sabato 15 agosto

  • Ore 18: Catanzaro-Südtirol
  • Ore 18.30: Udinese-Padova
  • Ore 20.45: Venezia-Modena
  • Ore 21.15: Torino-Carrarese

Domenica 16 agosto

  • Ore 18: Frosinone-Juve Stabia
  • Ore 18.30: Genoa-Ascoli
  • Ore 20.45: Hellas Verona-Virtus Entella
  • Ore 21.15: Lazio-Mantova

Lunedì 17 agosto

  • Ore 18: Pisa-Empoli
  • Ore 18.30: Sassuolo-Cesena
  • Ore 20.45: Cremonese-Sampdoria
  • Ore 21.15: Palermo-Lecce

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