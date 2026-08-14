Coppa Italia: il programma dei trentaduesimi di finale

Di seguito il programma completo dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia:
Venerdì 14 agosto
- Ore 18: Parma-Catania
- Ore 18.30: Cagliari-Arezzo
- Ore 20.45: Monza-Avellino
- Ore 21.15: Fiorentina-Benevento
Sabato 15 agosto
- Ore 18: Catanzaro-Südtirol
- Ore 18.30: Udinese-Padova
- Ore 20.45: Venezia-Modena
- Ore 21.15: Torino-Carrarese
Domenica 16 agosto
- Ore 18: Frosinone-Juve Stabia
- Ore 18.30: Genoa-Ascoli
- Ore 20.45: Hellas Verona-Virtus Entella
- Ore 21.15: Lazio-Mantova
Lunedì 17 agosto
- Ore 18: Pisa-Empoli
- Ore 18.30: Sassuolo-Cesena
- Ore 20.45: Cremonese-Sampdoria
- Ore 21.15: Palermo-Lecce