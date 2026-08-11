Quella tra Andrea Pinamonti e la Lazio è una trattativa che sembra riaffiorare puntualmente a ogni estate di mercato. Più volte accostato ai biancocelesti negli ultimi anni senza che si arrivasse mai a un vero affondo, l’attaccante del Sassuolo è tornato prepotentemente d’attualità dopo la brusca frenata sul fronte Franjo Ivanovic. Questa volta, però, il suo nome occupa il primo posto nella lista della dirigenza.

Calciomercato Lazio, ritorna la telenovela Pinamonti | Le cifre

Fino a poche ore fa, infatti, tutte le strade sembravano portare a Ivanovic. La Lazio aveva trovato l’accordo con il Benfica e aspettava soltanto la decisione dell’attaccante, che alla fine ha preferito il Lens e la possibilità di giocare in Europa. Una beffa che ha costretto i biancocelesti a cambiare rapidamente programma.

Ed eccolo, ancora una volta, Pinamonti. I contatti sono già ripartiti e questa volta la Lazio sembra intenzionata ad andare oltre i sondaggi che hanno accompagnato le estati precedenti. Il Sassuolo non lo considera però un giocatore da lasciare partire a prezzo di saldo: la richiesta si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro.

Una cifra importante, sulla quale dovranno concentrarsi i prossimi dialoghi. Gattuso ha chiesto un centravanti più esperto da aggiungere a un reparto nel quale Petar Ratkov, acquistato un anno fa dal Salisburgo, resta un giocatore sul quale puntare e dal quale ci si aspetta il definitivo salto di qualità.

La telenovela Pinamonti-Lazio, insomma, ha una nuova puntata. Questa volta, però, il suo nome non parte dalle retrovie: dopo il no di Ivanovic è lui il primo obiettivo dei biancocelesti per completare l’attacco.