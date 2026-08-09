Ivanovic ha scelto il Lens dopo l'accordo tra Lazio e Benfica: i biancocelesti riaprono la caccia al nuovo centravanti

La Lazio dovrà cambiare obiettivo per rinforzare il proprio attacco. Gennaro Gattuso ha chiesto alla società un centravanti più esperto da affiancare a Petar Ratkov, arrivato un anno fa dal Salisburgo per circa 15 milioni di euro e pronto a compiere il definitivo salto di qualità in questa stagione. La dirigenza aveva individuato il profilo giusto e nelle ultime ore sembrava aver compiuto passi importanti per portarlo nella Capitale. Poi, nella serata di ieri, è arrivata la doccia fredda.

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Il nome sul quale la Lazio aveva concentrato maggiormente le proprie attenzioni era quello di Franjo Ivanovic, attaccante classe 2003 del Benfica seguito da diversi club europei. Nella giornata di ieri i dialoghi tra le società si erano intensificati fino a portare a un accordo tra Lazio e Benfica. Ai biancocelesti mancava però ancora il sì del giocatore, che contemporaneamente continuava a essere corteggiato dal Lens.

Proprio il club francese ha cambiato lo scenario in serata. Il Lens ha raggiunto a sua volta l’accordo con il Benfica e la volontà di Ivanovic ha fatto il resto: il croato vuole disputare le competizioni europee e ha scelto la destinazione francese. Salvo sorprese, sarà quindi il Lens la sua prossima squadra, costringendo la Lazio a ripartire dalle alternative.

I biancocelesti si sono già mossi riavviando i contatti per Andrea Pinamonti, profilo seguito però anche dal Torino. Nella lista resta Roberto Piccoli della Fiorentina, anche se in questo caso il Bologna ha compiuto importanti passi in avanti.

Più complessa, ma da tenere sotto osservazione, la situazione di Santiago Gimenez. L’attaccante del Milan potrebbe diventare un’opportunità soltanto qualora i rossoneri decidessero di aprire a una cessione in prestito senza obbligo di riscatto.