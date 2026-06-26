Il calciomercato Milan cerca una nuova punta per Amorim. Il nuovo tecnico ha bisogno di una punta e la società del Diavolo sta cercando di arrivare a chiudere con Gonçalo Ramos, mettendo Gimenez sul mercato, pronti a cederlo.

Calciomercato Milan, via Gimenez, i rossoneri avanzano la trattativa per Gonçalo Ramos

Il Milan deve rinnovare l’attacco e risolvere i problemi che la scorsa stagione hanno portato la squadra al fallimento degli obiettivi. Amorim ha chiesto una punta, annotando anche che uno dei suoi preferiti è Goncalo Ramos, punta in uscita dal Psg. I rossoneri hanno già mosso i primi passi con i francesi, infatti la trattativa è già avviata e il Milan avrebbe anche presentato una prima offerta ufficiale ai parigini (la cifra dovrebbe aggirarsi intorno a quota 50 milioni di euro).

Il Milan ha fretta di chiudere l’affare, anche se ha già pronta un eventuale alternativa: Nicolas Jackson. Il senegalese, di proprietà del Chelsea, è reduce dalla stagione in prestito al Bayern Monaco, ma verrà, molto probabilmente, rimesso sul mercato. Intanto il Milan mette in uscita Santiago Gimenez che, arrivato nel febbraio del 2025 a Milano non ha mai preso il volo nel suo ruolo, anche a causa dei tanti infortuni che ha subito.