L’Inter non ha ancora trovato l’erede di Denzel Dumfries e la fascia destra resta uno dei reparti sui quali la dirigenza vuole intervenire prima della chiusura del mercato. Tra i diversi profili valutati nelle ultime settimane ce n’è uno che a Milano conoscono già molto bene e che, dopo essere sembrato vicino a sfumare definitivamente, è tornato prepotentemente d’attualità: Moussa Diaby.

Calciomercato Inter, Diaby lascia la porta aperta ai neroazzurri

Il francese non ha infatti ancora dato il proprio via libera al ritorno in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, una situazione che l’Inter vuole provare a sfruttare per inserirsi nuovamente nella corsa e regalare a Cristian Chivu un esterno naturale con cui colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Dumfries.

Quella per Diaby non è una pista nata nelle ultime ore. I nerazzurri avevano già provato a impostare l’operazione presentando una prima proposta da 20 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani, senza però riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Adesso, con il giocatore che non ha ancora accettato la destinazione Leverkusen, l’Inter è pronta a tornare alla carica con un rilancio.

A differenza di quanto poteva apparire inizialmente, l’ingaggio non rappresenterebbe l’ostacolo principale dell’operazione. Dopo l’esperienza nella Saudi Pro League, Diaby sarebbe infatti disposto a ridimensionare sensibilmente le proprie richieste pur di tornare nel calcio europeo, accettando uno stipendio vicino ai 6 milioni di euro a stagione.

Resta quindi da trovare la quadra sul cartellino e soprattutto da anticipare il possibile ritorno del francese al Bayer Leverkusen. L’Inter vuole provarci ancora: Diaby è tornato concretamente in corsa per raccogliere l’eredità di Dumfries sulla fascia destra e i nerazzurri preparano una nuova mossa.