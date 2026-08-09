Calciomercato Milan, rifiutati 40 milioni dal Fenerbahçe per Leao

Il futuro di Rafael Leao non è mai stato così incerto. Dopo anni in cui il portoghese è stato considerato uno dei punti fermi del progetto rossonero, questa volta una sua partenza non rappresenta più uno scenario impossibile. Il Milan è disposto ad ascoltare offerte e, a meno di sorprese, quella appena iniziata potrebbe essere l’ultima stagione dell’esterno a San Siro. Perché l’addio possa concretizzarsi già questa estate, però, servirà una proposta capace di convincere la società. E per il momento quell’offerta non è arrivata.

Una prima proposta concreta era stata presentata alcuni giorni fa dal Fenerbahçe, che aveva provato a impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva inferiore ai 40 milioni di euro. Condizioni immediatamente respinte dal Milan, che non ha intenzione di lasciar partire uno dei propri giocatori più importanti attraverso una formula di questo tipo e a una valutazione ritenuta troppo bassa.

A muoversi con maggiore insistenza è però il Galatasaray. Il club turco continua a seguire Leao e ha approfondito la situazione negli ultimi giorni, ma anche in questo caso esiste una distanza importante. Il Milan valuta il portoghese circa 50 milioni di euro e, alle condizioni attuali, il Galatasaray non sembra intenzionato a procedere a quelle cifre, speranzoso che le pretese rossonero possano abbassarsi nei giorni finali del mercato.

A rendere ancora più particolare la situazione c’è la posizione di Ruben Amorim. Il tecnico è un grande estimatore di Leao e preferirebbe trattenerlo, considerandolo un giocatore dalle caratteristiche difficilmente sostituibili. La posizione dell’allenatore non esclude però una cessione qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta adeguata dalla società.

Leao è dunque realmente sul mercato, probabilmente più di quanto lo sia mai stato durante la sua esperienza al Milan, ma questo non significa che i rossoneri abbiano intenzione di svenderlo. Il Fenerbahçe ha già ricevuto un no e il Galatasaray non vuole raggiungere i 50 milioni richiesti: senza un rilancio o l’inserimento di un nuovo club, il portoghese resterà a Milano almeno per questa stagione.