Calciomercato Roma, Leao afferto ai giallorossi dal Milan

Il calciomercato Roma si ritrova un’offerta inaspettata. Rafael Leao è tra i giocatori in uscita dal Milan, volontà che il club del Diavolo ha ribadito anche all’entourage dell’attaccante in un incontro degli scorsi giorni. I club interessati al portoghese sono pochi; parte qualche sondaggio dalla Spagna e dalla Premier, l’unico interessamento concreto resta quello della Saudi Pro League. Così spunta l’idea di offrirlo alla Roma.