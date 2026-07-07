Il calciomercato Roma si ritrova un’offerta inaspettata. Rafael Leao è tra i giocatori in uscita dal Milan, volontà che il club del Diavolo ha ribadito anche all’entourage dell’attaccante in un incontro degli scorsi giorni. I club interessati al portoghese sono pochi; parte qualche sondaggio dalla Spagna e dalla Premier, l’unico interessamento concreto resta quello della Saudi Pro League. Così spunta l’idea di offrirlo alla Roma.
Calciomercato Roma, Leao afferto ai giallorossi dal Milan
L’idea è di far restare l’attaccane portoghese in Serie A, seppure con un’altra maglia, e quella di una diretta concorrente. La Roma, alla ricerca di un esterno offensivo, potrebbe risolvere tutto portando Rafa in capitale. Considerando le non poche difficoltà che la società dei giallorossi stanno vivendo per la trattativa con Mason Greenwood per il quale però non è ancora arrivato il via libera dei Friedkin per una proposta ufficiale al Marsiglia, che chiede 50 milioni di euro, potrebbero virare su Leao.
Il costo di Leao è ancora più alto di quello dell’attaccante del Marsiglia, per il portoghese ne occorrono 60 di milioni, ma la differenza andrebbe a farla la formula, che risulterebbe più favorevole: prestito con obbligo di riscatto. La Roma per ora non considera Leao un obiettivo, ci penserà eventualmente più avanti nel mercato se le prime scelte per l’esterno d’attacco non dovessero concretizzarsi.