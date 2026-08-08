Calciomercato Napoli, nome nuovo per la porta | La situazione

Il mercato del Napoli non si muove soltanto in attacco. La dirigenza azzurra sta infatti valutando anche alcuni possibili scenari per la porta, reparto che potrebbe cambiare volto qualora arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente per Vanja Milinković-Savić. Il serbo è finito infatti nel mirino del Fenerbahçe, che sta portando avanti i contatti con il club partenopeo, e proprio un suo eventuale addio aprirebbe le porte all’arrivo di un nuovo estremo difensore.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione è emerso nelle ultime ore quello di Noah Atubolu, portiere del Friburgo e capitano della Germania Under 21. Il classe 2002 ha recentemente rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 e il club tedesco continua a chiedere circa 15 milioni di euro per lasciarlo partire.

Un dettaglio potrebbe favorire i contatti tra le parti. Atubolu è infatti assistito dalla Epic, la stessa agenzia che cura gli interessi di Noa Lang, motivo per cui i dialoghi tra il Napoli e l’entourage del portiere si sono intensificati negli ultimi giorni.

Tutto, però, resta legato al futuro di Milinković-Savić. Arrivato appena un anno fa dal Torino in un’operazione complessiva superiore ai 21 milioni di euro, il portiere serbo è uno dei nomi sul tavolo del Fenerbahçe, impegnato in una doppia trattativa con il Napoli. Qualora la cessione dovesse concretizzarsi, gli azzurri sarebbero pronti ad accelerare proprio per Atubolu, che oggi rappresenta uno dei profili più graditi dalla dirigenza.