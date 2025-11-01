Finisce in parità al Maradona tra Napoli e Como. Milinkovic Savic para un rigore a Morata

Finisce in parità al Maradona tra Napoli e Como, con i lariani che avrebbero meritato la vittoria ai punti in virtù anche del rigore che Morata si è fatto parare dal solito Milinkovic-Savic, orma in porta fortuna per la squadra di Conte. Il Como ha fatto la partita senza avere timore reverenziale del Napoli, per Conte due problemi per le prossime partite con Gilmour e Spinazzola usciti anzi tempo. La squadra di Fabregas è venuta ad imporre il suo gioco e per poco non portava a casa l’intera posta, nel primo tempo il rigore sbagliato da Morata, nella ripresa sempre l’ex Juventus si fa ribattere un colpo di testa da Rrahmani, per il Napoli pericolosi Politano e Mc Tominay con Butez sempre pronto.

Il tabellino

Napoli-Como 0-0

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Di Lorenzo G., Rrahmani A., Buongiorno A., Spinazzola L. (dal 1′ st Gutierrez M.), Anguissa F., Gilmour B. (dal 37′ pt Elmas E.), McTominay S., Politano M. (dal 42′ st Lobotka S.), Hojlund R. (dal 42′ st Lucca L.), David Neres (dal 28′ st Lang N.). A disposizione: Ambrosino G., Beukema S., Contini N., Elmas E., Ferrante M., Gutierrez M., Juan Jesus, Lang N., Lobotka S., Lucca L., Marianucci L., Mazzocchi P., Olivera M., Vergara A. Allenatore: Conte A..

COMO: Butez J., Smolcic I. (dal 26′ st Posch S.), Ramon J., Kempf M. O. (dal 8′ pt Diego Carlos), Valle A., Caqueret M. (dal 26′ st Da Cunha L.), Perrone M., Addai J. (dal 37′ st Rodriguez J.), Paz N., Diao A., Morata A. (dal 37′ st Douvikas A.). A disposizione: Baturina M., Cavlina N., Cerri A., Da Cunha L., Diego Carlos, Douvikas A., Goldaniga E., Kuhn N., Le Borgne A., Moreno A., Posch S., Rodriguez J., Van der Brempt I., Vigorito M., Vojvoda M. Allenatore: Fabregas C..

Reti:

Ammonizioni: al 21′ pt Anguissa F. (Napoli), al 22′ st Politano M. (Napoli), al 27′ st Elmas E. (Napoli) al 16′ pt Perrone M. (Como), al 39′ pt Smolcic I. (Como).