Il calciomercato Milan sempre più vicino all’addio a Rafa Leao. L’attaccante portoghese è sempre più in rottura con il Diavolo ed i suoi tifosi. Il giocatore è stato contestato anche ieri quando Allegri lo ha sostituito nel match contro l’Atalanta. Sconfitta amara per tutti, soprattutto per Leao, tanto amato e accolto nelle passate stagioni.

Calciomercato Milan, apertura alla cessione di Leao: lo United potrebbe portarlo in Premier

Rafa Leao e il Milan sono ai titoli di coda. Anche contro l’Atalanta l’attaccante è stato considerato dai tifosi come uno dei principali responsabili della crisi rossonera. Per l’ex Lille dagli spalti sono piovuti copiosi fischi, non solo al momento in cui ha lasciato il campo, anche durante la gara.

Il portoghese ha ancora due anni di contratto a 7 milioni a stagione, questa estate sarebbe la finestra ideale in cui provare a venderlo per evitare di deprezzarlo nel momento in cui ci si avvicina alla scadenza. In estate si attende chi possa cedere alla richiesta dei 50 milioni di euro per portarlo via. Al momento a Via Aldo Rossi non sono ancora arrivate richieste o offerte ufficiali, m sembra muoversi qualcosa dalla Premier con il Manchester United il quale ha messo il giocatore del Milan nella lista dei possibili rinforzi.