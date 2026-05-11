Lazio-Inter, i numeri sulla finale di Coppa Italia

ppaLa Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 volge al termina con l’attesissima finale all’Olimpico mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21. Saranno Lazio-Inter a giocarsi la Coppa tricolore quest’anno. I numeri che caratterizzano le due finaliste.

Lazio-Inter, le finali

Sarà l’undicesima finale per la Lazio. Per i biancocelesti sono 7 le vittorie e 3 le sconfitte. Attualmente il bilancio è questo. I laziali ritrovano l’ultimo atto della Coppa Italia dopo sette anni, l’ultima volta è stato nel 2019. Sarà inoltre la seconda finale nel torneo contro l’Inter, dopo quella del 2000 vinta proprio dai capitolini grazie al 2-1 nella gara di andata all’Olimpico e lo 0-0 al ritorno a Milano.

L’Inter ha giocato la sua ultima finale di Coppa Italia nella stagione 2022/23. I nerazzurri hanno trionfato contro la Fiorentina all’Olimpico di Roma e hanno messo in bacheca la nona Coppa Italia della sua storia. Nell’Albo d’Oro della competizione è adesso al secondo posto per numero di vittorie, insieme alla Roma. La storia vincente dell’Inter in Coppa Italia inizia nel 1939 e passa poi attraverso altre otto finali vinte.