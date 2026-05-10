Roma da impazzire, i giallorossi di rigore al 10′ di recupero (2-3)

La Roma vince al fotofinisch
Rocambolesco 3 a 2 tra Parma e Roma, giallorossi che la spuntano con Malen al 10′ di recupero, i ducali riescono nell’impresa di ribaltare il risultato dopo il vantaggio giallorosso. Finale di partita che si infiamma, prima la Roma trova il pari con Rensch, in piena Zona Cesarini arriva un calcio di rigore al minuto 10′, dal dischetto decisivo ancora Malen che regala ai suoi tre punti pesantissimi per l’Europa. Vittoria al cardiopalma in vista del derby, mai come adesso decisivo per le sorti dei giallorossi di Gasperini.
Il tabellino
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato (74′ Carboni), Ordoñez, Keita, Nicolussi Caviglia (79′ Estevez), Valeri (74′ Britschgi); Strefezza (52′ Pellegrino), Elphege (79′ Almqvist)
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Ondrejka, Sorense, Drobnic, Mikolajewski
Allenatore: Cuesta
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (52′ Ghilardi) ; Celik (74′ Rensch), Cristante (58′ El Aynaoui), Koné (74′ Venturino), Wesley; Soulé (58′ Pisilli), Dybala; Malen
A disposizione: De Marzi, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Ziolkowski, Vaz
Allenatore: Gasperini
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Bahri-Vecchi
IV Ufficiale: Maresca
Var: Mazzoleni
Avar: Paganessi
Reti: 22′ Malen, 47′ Strefezza, 88′ Keita, 93′ Rensch, 95′ Malen (R)
Ammoniti: Strefezza (P), Troilo (P)
Espulso: 95′ Britschgi