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domenica, Maggio 10, 2026
Home Serie A Roma News Roma da impazzire, i giallorossi di rigore al 10′ di recupero (2-3)

Roma da impazzire, i giallorossi di rigore al 10′ di recupero (2-3)

Sfida col Como per l'Europa League, Champions sogno non impossibile

Di
Fabiano Corona
-
73
serie a enilive 2025 20226: roma vs cagliari
L’ESULTANZA DI MALEN DOPO IL GOL ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Roma vince al fotofinisch

Rocambolesco 3 a 2 tra Parma e Roma, giallorossi che la spuntano con Malen al 10′ di recupero, i ducali riescono nell’impresa di ribaltare il risultato dopo il vantaggio giallorosso. Finale di partita che si infiamma, prima la Roma trova il pari con Rensch, in piena Zona Cesarini arriva un calcio di rigore al minuto 10′, dal dischetto decisivo ancora Malen che regala ai suoi tre punti pesantissimi per l’Europa. Vittoria al cardiopalma in vista del derby, mai come adesso decisivo per le sorti dei giallorossi di Gasperini.

Il tabellino
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato (74′ Carboni), Ordoñez, Keita, Nicolussi Caviglia (79′ Estevez), Valeri (74′ Britschgi); Strefezza (52′ Pellegrino), Elphege (79′ Almqvist)
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Ondrejka, Sorense, Drobnic, Mikolajewski
Allenatore: Cuesta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (52′ Ghilardi) ; Celik (74′ Rensch), Cristante (58′ El Aynaoui), Koné (74′ Venturino), Wesley; Soulé (58′ Pisilli), Dybala; Malen
A disposizione: De Marzi, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Ziolkowski, Vaz
Allenatore: Gasperini

Arbitro: Chiffi
Assistenti: Bahri-Vecchi
IV Ufficiale: Maresca
Var: Mazzoleni
Avar: Paganessi

Reti: 22′ Malen, 47′ Strefezza, 88′ Keita, 93′ Rensch, 95′ Malen (R)
Ammoniti: Strefezza (P), Troilo (P)
Espulso: 95′ Britschgi

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