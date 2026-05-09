Lazio-Inter 0-3: i nerazzurri calano il tris, in gol Lautaro, Susic e Mkhitaryan

All’Olimpico di Roma è appena terminato il big match tra Lazio-Inter. Le due formazioni hanno dato un anticipo di quella che sarà la finale di Coppa Italia che si giocherà il 13 maggio. La partita di oggi è terminata con il risultato di 3-0 per il Biscione. In gol Lautaro Martinez (6′), Susic (39′) nel primo tempo; nel secondo tempo sigillo finale di Mkhitaryan. In attesa delle altre gare, l’Inter, già campione d’Italia, è primo in classifica con 85 punti; la Lazio di Maurizio Sarri è ottava con 45 punti.

Lazio-Inter, il tabellino

Il primo tempo inizia alla grande per i nerazzurri che vanno in gol dopo 6 minuti con una splendida giocata della coppia storica: la ThuLa. In gol il capitano Lautaro Martinez servito da Thuram. La formazione di Chivu porta avanti un primo tempo ricco di occasioni, la Lazio si rende pericolosa con Noslin. Al 39′ secondo gol dei nerazzurri con Susic. La prima frazione di gioco termina così: 2-0 per l’Inter.

Il secondo tempo inizia con qualche cambio tra le file dei nerazzurri, Chivu dà spazio a Frattesi e Bonny. Anche Sarri cambia tutto e prova a recuperare la gara per strappare un punto all’Inter. Al 59esimo arriva l’espulsione di Romagnoli. Fallo scomposto su Bonny. Proprio quest’ultimo al 73′ serve Mkhitaryan che sotto porta mette la palla sotto la traversa. La gara si conclude così: 3-0 per l’Inter.

LAZIO (4-3-3): Motta – Marusic, Gila (56′, Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini – Dele-Bashiru, Rovella (56′, Patric), Basic – Cancellieri (56′, Isaksen), Noslin, Pedro (63′, Dia). Allenatore: M.Sarri.

INTER (3-5-2): Martinez – Bisseck, Acerbi, Bastoni (63′, Luis Henrique) – Diouf, Sucic (80′, Mosconi), Barella (46′, Frattesi), Mkhitaryan, Carlos Augusto – Lautaro (63′, Dumfries), Thuram (46′, Bonny). Allenatore: C.Chivu.

Reti: 6′, Lautaro Martinez (I); 39′, Susic (I); 73′, Mkhitaryan (I).

Ammonizioni: 48′, Pellegrini (L); 74′, Noslin (L); 85′, Mkhitaryan (I).

Espulsioni: 59′, Romagnoli (L).