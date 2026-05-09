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sabato, Maggio 9, 2026
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Lecce-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
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36
Yildiz
Yildiz ph: KeyPress

Al Via del Mare arrivano i bianconeri di Spalletti, che sono alla ricerca di punti per conquistare un posto in Champions League. I salentini proveranno a non sprofondare in Serie B e a tenere testa e fare bella figura davanti al proprio pubblico contro la Vecchia Signora. Alle ore 20:45 di oggi, sabato 9 maggio 2026, l’arbitro Colombo guiderà Lecce-Juventus. 

Lecce-Juventus, probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Colombo.

Lecce-Juventus, dove vedere la partita in tv

Lecce e Juventus si affronteranno sabato 9 maggio nel match valido per la 36ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di sabato in Puglia, alle ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport.

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