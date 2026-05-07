Punto GG – Primo scudetto per Chivu! Milan e Juventus rilanciano la Roma verso la Champions

Inter Campione d’Italia con tre giornate d’anticipo

Con l’annunciato successo sul Parma, l’Inter si aggiudica con merito e con tre settimane d’anticipo, il suo ventunesimo scudetto, il terzo nelle ultime sei stagioni. La formazione nerazzurra era senza dubbio la più forte e completa del lotto di partenza ma alcune remore pesavano soprattutto sulla testa di Chivu, giovane allenatore alla sua prima esperienza dall’inizio in serie A dopo le dodici apparizioni sulla panchina, proprio del Parma, nello scorso campionato. L’allenatore rumeno è stato bravo a fugare ogni dubbio nel corso del cammino, a volte accidentato (specie in Europa e negli scontri diretti), ma estremamente continuo e lineare. Prima ha sfruttato il lavoro di Inzaghi, senza stravolgerne le impostazioni fondamentali, ma poi, pian piano, ha messo in atto le sue piccole, grandi correzioni, spostando Calhanoglu più avanti e lasciandolo più libero da compiti di copertura, puntando su Dimarco “full time” invece di sostituirlo sistematicamente e dando spazio quando possibile agli uomini di volta in volta più in palla, come ad esempio Pio Esposito, Bonny e Zielinski. Il risultato è stato quello di un gruppo ed una squadra sempre compatta e sul pezzo, che ha sempre preferito il sodo rispetto ai fronzoli ma è stata anche in grado di regalare a tratti sprazzi di bel gioco e soprattutto ha messo in mostra la forza caratteriale tipica delle grandi squadre. Qualora arrivasse anche la Coppa Italia, per la quale è nettamente favorita nei confronti della Lazio, i nerazzurri firmerebbero una stagione d’oro, seconda soltanto a quella del 2010 targata Mourinho (e con Chivu al centro della difesa).

Milan e Juventus si squagliano al sole di primavera; la Roma si fa sotto

Alle spalle della capolista e del Napoli, che pareggia a Como in una gara intensa ma poco spettacolare, la lotta per la Champions si accende ancora di più con quattro squadre in appena cinque punti. Ormai anche il Milan è stato risucchiato dopo una striscia negativa di cinque gare nelle quali i rossoneri hanno conquistato una sola vittoria e segnato una sola rete. La squadra di Allegri pare in caduta libera e rischia così di compromettere una stagione che in alcune fasi l’ha vista persino contrapposta ai cugini per la conquista dello scudetto! La sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo pare l’epilogo di un periodo davvero negativo e che vede in Leao e Pulisic tra i principali responsabili.

Meno fragorosa la crisi della Juventus che però “toppa” in maniera clamorosa la possibilità di staccare il biglietto europeo più ambito pareggiando a domicilio con il già retrocesso Verona. Tanta sfortuna senza dubbio, ma anche tanti errori in ogni zona del campo (porta compresa…).

Ad approfittare della situazione sembra pronta la Roma di Gasperini che fa un sol boccone della Fiorentina, ormai salva e rilassata dopo la sconfitta della Cremonese con la Lazio, incapace di frapporre una pur minima resistenza. Malen stavolta non segna ma mette comunque lo zampino nelle reti giallorosse dimostrandosi ancora una volta il più valido arrivo del mercato di gennaio in senso assoluto per il nostro campionato; bene anche Pisilli, che ormai può considerarsi un titolare aggiunto e pesante il ritorno di Kone, imprescindibile per le sorti del centrocampo romanista.

Il Lecce si avvicina alla salvezza; Cremonese con l’acqua alla gola

Con la vittoria di Pisa i salentini mettono una pietra fondamentale per la costruzione della loro salvezza; vero che pure la formazione di Giampaolo proprio la settimana prossima giocherà contro la squadra toscana ma Di Francesco stavolta potrebbe davvero farcela a restare nella massima serie…