Calciomercato Milan, Leao sempre più lontano: chance finite per il portoghese

Il calciomercato Milan potrebbe trovarsi davanti ad un bivio inaspettato: l’addio a Leao o rinnovargli la fiducia. Non sarà semplice decidere. Quella in corso è stata una stagione all’insegna delle possibilità da parte di Max Allegri, ma il portoghese non è mai riuscito a riemergere. Per lui solo 9 gol e 3 assist.

Calciomercato Milal, addio a Leao? Le ultime da Milanello

Il prossimo 10 giugno Rafa Leao spegnerà 27 candeline. Un’età in cui il giocatore dovrebbe essere nel pieno della sua maturità calcistica, invece resta ancora ai margini di una carriera mai esplosa definitivamente. La stagione in corso, doveva essere quella della rinascita, con Allegri che lo aveva trattenuto a Milanello per dargli la giusta opportunità di rinascita, ma nulla di fatto. La stagione 2025/26 si è trasformata per Leao in una progressiva deriva verso la marginalità.

Ad oggi, dopo la stagione attuale, e un futuro incerto, la soluzione pare oggi una sola: la separazione a fine anno. Il Milan è oramai di aspettare che diventi un giocatore al quale affidare la fase offensiva. Leao ha fallito troppe volte l’occasione per dimostrarsi un perfetto uomo squadra, un leader che trascina tutti alla vittoria a suon di gol. Da uomo dal valore dei 100 milioni di euro, con una clausola di 170 milioni, oggi tutto irrealistico. Il suo valore è dimezzato, non oltre i 50/60 milioni di euro. Cifra sufficiente a convincere il Milan a cederlo, nonostante un contratto fino a giugno 2028 con ingaggio da 7 milioni di euro netti all’anno. Il club non solo valuterà, ma proverà a incoraggiare eventuali offerte.