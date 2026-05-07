Il calciomercato Inter procede ad alta velocità e senza sosta. A Viale della Liberazione hanno le idee chiare, ma soprattutto sono abituati ad anticipare la concorrenza. Marotta e Ausilio hanno intenzione di mettere a segno diversi colpi in entrata, a partire dal portiere. Pronti all’assalto di Vicario e altri tre colpi.

Calciomercato Inter, da Vicario a Nico Paz fino a Koné e Curtis Jones

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per sistemare l’organico a Cristian Chivu per la prossima stagione. Il primo punto all’ordine del giorno è il futuro di Bastoni. Nel caso il difensore lasciasse Appiano Gentile, i nerazzurri dovranno trovare il sostituto. Nel caso di partenza, il suo addio porterà nelle casse nerazzurre 70 milioni di euro. Con questi soldi l’Inter dovrà non solo finanziare il sostituto, ma anche l’arrivo di Vicario.

Davide Frattesi dovrebbe lasciare l’Inter, la sua partenza darebbe l’opportunità all’Inter di poter riportare a casa Alexandar Stankovic (15 milioni il costo della “recompra”) oltre che dare la possibilità alla società di Oaktree di dare l’assalto a Manu Koné e Curtis Jones. In attacco ci sarà da lavorare duro, soprattutto non sarà facile, considerando che l’idea è Nico Paz con alternativa Moussa Diaby. L’Inter aspetta di capire quale sarà il prossimo allenatore del Real Madrid per poi fare i suoi passi con il club di Florentino Perez, pur sapendo che per l’operazione Paz occorreranno almeno 50 milioni, magari garantendo una recompra oppure un contro-riscatto gli spagnoli.